《台股攻略－黃振宇》台股續挫，險守萬四點關口

《台股攻略》台股今日（２９日）續挫，台積電及聯發科等權值股受壓，金融股走弱，加權

指數最低跌至１３９８２點，貨櫃三雄則逆勢撐市，指數最終收１４０８５點，跌８８點，險守

萬四點關口，成交金額為１４２０億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出１１１﹒６３億

元。

電子權值股方面，台積電收４４６元，跌１﹒１％；聯發科收６２９元，跌１﹒４％，創近

２個月新低；市傳鴻海或失去ｉＰｈｏｎｅ１５ Ｐｒｏ Ｍａｘ獨家供應商的優勢，其股價跌

破百元關口，收９９﹒７元，跌０﹒８％；聯詠、南亞科及欣興等電子股則升１％至２﹒８％。

金融股普遍走弱，元大金、國泰金、富邦金、中信金及合庫金均跌１％至１﹒４％，兆豐金、開

發金、華南金及彰銀均跌０﹒６％至０﹒８％。航運股方面，貨櫃三雄的陽明升１﹒４％，長榮

升０﹒６％，萬海升０﹒３％。散裝航運的中航、宅配通及遠雄港均升超過１％，台驊投控、台

船、新興、榮運及中櫃則受沽壓，均跌１﹒３％至２％。此外，中國發放４５個進口網遊版號，

台股遊戲受消息刺激下，大宇資曾一度漲停，收市升幅收窄，升２﹒６％；網龍升５﹒２％，辣

椒升３﹒５％，歐買尬升２﹒２％，華義升１﹒８％。中國陸續解封，日本、台灣、美國都加強

入境檢測措施，檢測概念股應聲走強，瑞基漲停，亞諾法升５﹒５％，ＡＢＣ－ＫＹ升５﹒１％

，泰博升３﹒１％，訊映升０﹒７％。

受到外圍股市下挫及疫情升溫等因素影響下，台股表現疲弱，料短期考驗萬四點關口。投資

方面，現階段宜選股不選市，短線可留意受惠中國解封概念的觀光股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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