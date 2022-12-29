【虛幣世界】比特幣跌至１６５００美元，分析指明年中觸底

《經濟通通訊社２９日專訊》加密貨幣市場普遍下挫，比特幣跌至１６５００美元水平，分

析指由於市場擔心最新的宏觀經濟不確定性，以及美國央行近期加息計劃的可能性增加，比特幣

自１２月中旬以來一直保持在１７０００ 美元附近上落。

跨 ＤｅＦｉ 中心Ｕｍｅｅ的創始人兼首席執行官Ｂｒｅｎｔ Ｘｕ表示，市場似乎注定

會在２０２３年繼續目前的負面情緒，預計市場將在明年第二季度到第三季度左右觸底，不過目

前將看到另外 ６到１２個月的負面情緒，可能是１８個月。他補充說，從長遠來看，他預計會

有「更好的發展」。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６５８４﹒２２元（美元．下同），升０﹒２２％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１９４﹒５９元，升０﹒３７％；艾達幣報

０﹒２４６７元，跌０﹒６４％；瑞波幣報０﹒３５１９元，跌１﹒１２。（ｕｌ）



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