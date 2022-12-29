《異動股》８４款國產遊戲版號獲批，騰訊升逾２％，網易跌逾２％

《經濟通通訊社２９日專訊》國家新聞出版署發布１２月國產網絡遊戲、２０２２年進口遊

戲版號，涉及８４款國產遊戲、４５款進口遊戲。據了解，當中６款遊戲來自騰訊，包括５款進

口、１款國產遊戲。另外，網易也有５款遊戲上榜，全屬國產遊戲。

騰訊（００７００）現價升２﹒２７％，報３３３﹒６元，該股成交約１５０２萬股，涉資

４９﹒５６億元，盤中高見３３３﹒６元，最低見３２３元；網易（０９９９９）跌２﹒４４％

，報１１１﹒８元；心動公司（０２４００）跌３﹒５％，報２０﹒６５元；創夢天地

（０１１１９）升０﹒５４％，報３﹒６９元。

現時，恒生指數報１９７０２，跌１９６點或跌０﹒９９％，主板成交４３５﹒２９億元。

國企指數報６６８４，跌８８點或跌１﹒３０％。恒生科技指數報４１１５，跌９６點或跌

２﹒３０％。

即月期指新報１９６７１，跌３５２點，低水３２點。即月國指期貨報６６７０，跌１４３

點，低水１５點。即月科指期貨新報４１０４，跌１４０點，低水１２點。

上證綜合指數報３０７９，跌７點或跌０﹒２５％，成交１４２５﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１１０３７，升２７點或升０﹒２５％，成交８０２﹒３５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３３３﹒６元 升２﹒２７％

網易（０９９９９） １１１﹒８元 跌２﹒４４％

心動公司（０２４００） ２０﹒６５元 跌３﹒５％

創夢天地（０１１１９） ３﹒６９元 升０﹒５４％

金山軟件（０３８８８） ２５﹒３元 跌０﹒９８％

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（ｋｙ）

