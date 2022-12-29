《欣勢利導－陳欣》日本央行「轉軚」，世界幫手「埋單」？

《欣勢利導》根據日本央行公布的數據，直至２０２１年底，日本對對外投資所持資產為

１２４９﹒９萬億日圓，去除負債後仍有４１１﹒２萬億日圓，以現時匯率計算，約等於３﹒１

萬億美元，對外投資額為世界之首。該數據結合早前日本央行擴大債息上下限的政策，或可進一

步確認日圓將維持升值趨勢。

由於日本長期維持低利率或零利率政策，日本國內企業及投資者偏向於將資金投放海外金融

市場，以低利率借日圓投資海外美元或其它高利率資產套利，部分資產更有槓桿甚至高槓桿成份

。上周日本央行宣布實施調整債息限制政策，被市場視為寬鬆貨幣政策的轉向，雖行長黑田東彥

極力否認日銀「鴿轉鷹」，但其行長任期即將完結，卸任後是否能繼續保有「話事權」呢？如果

日本央行政策繼續邁向緊縮，不排除會有大量資金轉為賣出美元或其它高息貨幣資產而買入日圓

獲利了結。當資本回流日本之時，料亦是美國為首的環球金融市場受到衝擊之際。因此，若日本

央行如「日圓先生」估計般在明年放棄鴿派政策，資金將加速回流日本，美元兌日圓匯價返回

１２０之期亦將不遠。

《資深外匯分析師 陳欣》



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