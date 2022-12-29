《午市前瞻》料恒指１９５００徘徊，舜宇黃金時代已過不宜吼

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報１９６７５，跌２２３點或１﹒１２％，主

板成交５１２億元。恒生中國企業指數報６６６７，跌１０５點或１﹒５６％。恒生科技指數報

４１０３，跌１０８點或２﹒５９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３３４元，升７﹒８元或２﹒３９％，成交６２﹒０９億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８５﹒３元，跌２﹒４元或２﹒７４％，成交１９﹒５１億元；美團收報

１８２﹒６元，跌１﹒６元或０﹒８７％，成交１７﹒１１億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊藥明生物及翰森製藥逆市升＊



碧桂園服務（０６０９８）現價跌５﹒４１％，報１８﹒１８元，該股成交約２２９４萬股

，涉資４﹒２０億元，盤中高見１８﹒９６元，最低見１７﹒９４元；阿里健康（００２４１）

跌５﹒３８％，報６﹒６８元；京東集團（０９６１８）跌５﹒３％，報２１８﹒２元。

藥明生物（０２２６９）現價升３﹒８９％，報６０﹒０５元，該股成交約１８１１萬股，

涉資１０﹒７１億元，盤中高見６０﹒５元，最低見５６﹒６５元；翰森製藥（０３６９２）升

２﹒３５％，報１４﹒８元。



＊張智威：消費者換機速度大降＊



恒指昨日觸及２００００點後隨即回吐，今日沽壓仍然較重。信誠證券聯席董事張智威向《

經濟通通訊社》表示，恒指昨日借通關消息挾淡倉後，今日期結日來臨又轉跌，變相還原基本步

，繼續維持現行水平橫行。他以２２５００至１４５００點黃金比率反彈幅度量度，０﹒６１８

比例位置即為１９５００水平，他預計之後恒指亦傾向於此水平徘徊。

調查機構Ｔｒｅｎｄ Ｆｏｒｃｅ指出，因應中國內地放寬防疫措施，以及農曆年等因素，

人手不足問題將會惡化，該行將明年首季的ｉＰｈｏｎｅ出貨量預估降至４７００萬部，按年減

少２２％，舜宇（０２３８２）等設備股股價偏淡。

張智威指舜宇最黃金時代已過，以前ｉＰｈｏｎｅ流行多鏡頭，最多可以一機四鏡，但現時

市場已不喜歡手機太多鏡頭。此外消費者換機速度亦大幅下降，以前平均１﹒５年換一次，現時

平均３年，加上舜宇的毛利及派息比率都不吸引，故不建議投資者留意舜宇，以至整個手機設備

板塊。（ｈｃ）

