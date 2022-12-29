【復常炒Ｄ乜】憧憬電價漲復常刺激需求，中資電力股可續追落後？

《經濟通通訊社２９日專訊》據報廣東明年電價增幅接近上限，加上內地加快通關復常料可

刺激經濟，增加電力需求，再者綠色發電企業亦獲國家大力支持，刺激一眾中資電力股昨日炒上

，其中中國電力（０２３８０）及華潤電力（００８３６）分別飆逾１８％及１７％，但今年仍

累跌逾三成，今日兩股仍逆市造好，可否借勢繼續追落後呢？



＊廣東明年電價增幅近上限，安信證券：火電企業業績有望修復＊



廣東電力交易中心近日公布《廣東電力市場２０２３年度交易及可再生能源年度交易結果》

，完成雙邊協商交易２４２６﹒５億千瓦時，交易均價為每千瓦時０﹒５５３９元；可再生能源

交易１５﹒６億千瓦時，交易均價為每千瓦時０﹒５５１２元。國泰君安發表報告指，廣東明年

雙邊交易電價年增１１﹒４％，接近上限每千瓦時０﹒５５４元，較廣東基準電價上浮

１９﹒６％，考慮到２０２２年各省份年度長協電價上浮比例，廣東是２０２３年度長協電價邊

際提升最為顯著的區域之一。

安信證券指，今年首三季度電企仍出現較大虧損，明年隨著省內電力年度交易價格進一步上

浮，疊加長協煤履約率存在較大的提升空間，省內火電企業有望迎來業績修復。民生證券則認為

，在缺電大周期下，年度交易有助於穩定價格預期，保障電力供應；考慮到火電電價的參照系作

用，各類電源的電價水平均可隨之獲益。東莞證券亦指，隨著內地推進電力中長期合同簽訂履約

工作，未來市場交易電價將更加充分反映發電企業成本變化，燃煤發電企業的成本壓力有望通過

向下游傳導得到緩解。



＊發改委、能源局：鼓勵與新能源企業簽訂年度以上合同＊



此外，近日國家發改委、國家能源局發布《關於做好２０２３年電力中長期合同簽訂履約工

作的通知》，指出要完善綠電價格形成機制，鼓勵電力用戶與新能源企業簽訂年度及以上的綠電

交易合同，為新能源企業鎖定較長周期並且穩定的價格水平。

另國家能源集團２０２２年第三批重點電力項目正集中開工建設，包括清潔高效煤電、新能

源項目、抽水蓄能電站等３類１０個、總裝機１１２０萬千瓦，總投資５５０億元人民幣。有分

析指，在能源結構轉型的大背景下，綠色電力的環境價值愈發受重視，未來將體現在綠色電力成

交價格中，綠色發電企業有望受益。



＊復常料可刺激經濟增電力需求，溫鋼城：潤電可挑戰１７﹒５元＊



另方面，內地近日再放寬防疫措施，宣布明年１月８日起逐步恢復水運和陸路口岸客運通關

，有序恢復中國公民出境旅遊；通關在即，市場憧憬內地經濟復甦，相信亦有助帶動電力股炒上

。事實上，電企今年受累經濟差盈利減少、發電成本上升，股價普遍累跌３０％，現在加快通關

復常，料會刺激明年經濟增長，屆時電力需求將增加，電力股業績應會明顯改善。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城就指，電力股年初出現較大幅度

回調，主要因內地疫情反彈，多地實施封控措施，加深市場對經濟擔憂，拖累電力需求，惟隨著

中央逐步放寬防疫措施，市民出行消費增加，工廠亦加快生產，有望提高用電需求，而天然氣及

石油價格下跌，亦有助降低發電成本，電力股明年走勢相信會較佳。其中潤電年內股價跌幅較大

，惟市場預期公司明年有２３％盈利增長，加上用電需求有望恢復，估計明年可挑戰１７﹒５元

。



＊林家亨：電企獲國家支持惟不應追貨，龍源電力長遠發展佳＊



國農證券董事總經理林家亨亦於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，內地復常

後經濟活躍度會增加，出行及夜生活增多，對電力的需求自然會增加，另近日內地宣布在海南島

發展全國最大海上風電項目，國家大力發展電力建設見中央對電企支持，亦有助刺激電力股炒上

，不過不代表電企可隨便加價賺取暴利，中央隨時可用行政手段遏止電價飆升，電力股連升兩日

後不應再追貨。

林家亨續指，中國電力兩年前已開始發展傾向新能源發電的電廠，未來不再主打煤電廠，公

司又公布賣了一個電力項目６０％股權，收回１０幾億作營運成本備用，但昨日一支大陽燭升穿

保歷加通道頂線逾８％，已嚴重超買，有貨不妨先行食胡。至於主打風力發電的龍源電力

（００９１６），政策上利好，雖暫未有資料見其參與上述海南海上風電項目，但有那麼大的項

目投資，相關廠家自然受惠，中央力挺風電項目長遠也對行業發展有利。龍源電力今年初股價一

度逼近２０元，現已跌了逾５０％，有貨可續持有，始終電力股需求穩定，龍源電力未來以發展

環保電力為主，長遠具發展空間。

今日雖有部分中資電力股出現回吐，但華能國電（００９０２）、中國電力及華潤電力等仍

可逆市上升。



部分中資電力股今日上午表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 半日收市價（元） 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

華能國電（００９０２） ３﹒６８ 升３﹒３７％

華潤電力（００８３６） １５﹒７２ 升２﹒４８％

中國電力（０２３８０） ３﹒３３ 升１﹒５２％

中廣核電力（０１８１６） １﹒８６ 升０﹒５４％

華電國際（０１０７１） ３﹒１７ 跌０﹒３１％

大唐發電（００９９１） １﹒２６ 跌０﹒７９％

大唐新能源（０１７９８） ２﹒２４ 跌１﹒３２％

中廣核能（０１８１１） ２﹒５８ 跌１﹒５３％

信義能源（０３８６８） ２﹒４７ 跌１﹒５９％

龍源電力（００９１６） ９﹒４３ 跌１﹒８７％

京能清潔（００５７９） １﹒７９ 跌２﹒１９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

