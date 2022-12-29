  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/12/2022 11:08

【專訪】陶冬：共和黨新星崛起，特朗普影響力急跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國第４５任總統競逐第４７任總統出師不利，皆因選民尤其
是年輕選民已經厭惡了他，希望選出新一代的共和黨候選人。瑞信亞太區財富管理部大中華區副
主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時直指，不看好特朗普可以代表共和黨出戰２０２４年
大選，不過其鬼才和鬥志或也有起死回生的機會。
　　他表示，特朗普近日有一個好消息、兩個壞消息。好消息是，發行了１﹒５萬枚個人虛擬肖
像（ＮＦＴ），每款９９美元，不到２４小時就售罄；二手市場價格更較原價翻了一倍有餘。
　　壞消息是，眾議院兩黨共同組成的委員會提交正式報告，對其在２０２０年１月６日國會上
暴亂中的言行，建議進行訴訟；眾議院一個委員會則投票決定，公開他過去６年的稅務記錄。
　
＊若遭起訴隨時輸掉個人政治生涯＊
　
　　陶博認為，１﹒５萬枚虛擬肖像所賺到的錢，對於特朗普根本不算甚麼。一旦被起訴，特朗
普輸掉的就不光光是錢，很可能是的他個人政治生涯。更令他煩惱的是，起訴決定還沒作出，共
和黨所有大佬和多數議員已經盡量避之則吉。新一代共和黨領袖中脫穎而出的，是佛羅里達州州
長德桑蒂斯（Ｒｏｎ　ＤｅＳａｎｔｉｓ），原本支持特朗普的傳媒大亨默多克控制的《紐約郵
報》，更把德桑蒂斯稱為Ｒｏｎ　ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ，代表未來的德桑蒂斯。
　　他續指，現在距離２０２４年夏季的共和黨初選還有很長的時間，這段時間裏任何事情都可
能發生，所以德桑蒂斯未必是最終的真命天子；但是民意支持度不高對於特朗普卻是致命的，因
為共和黨金主的捐款就不會大量流向特朗普。美國總統選舉是一場燒錢的遊戲，但這次已宣布參
選的特朗普的籌款金額，很可能不如上一次大選，金主的錢估計會流向政治新星。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/12/2022
【復常炒D乜】憧憬電價上漲復常刺激需求　中資電力股可續追落後？
人氣文章大行報告29/12/2022
【大行炒D乜】領展好唔好？click入嚟睇下大摩花旗點評價
人氣文章香港要聞29/12/2022
【懶人包】一文看最新解禁之防疫措施
人氣文章財經熱話29/12/2022
【收購業務】領展料收購海外項目可提升派息能力　咩價位可吼？
人氣文章專訪29/12/2022
【專訪】陶冬：共和黨新星崛起　特朗普影響力急跌（有片）
人氣文章開市Good Morning29/12/2022
林家亨：手遊股首選中手游　財務優勢勝騰訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金