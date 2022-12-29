【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒０１億元，買騰訊沽中移動

《經濟通通訊社２９日專訊》今日恒指低開２５０點，報１９６４８點。最高跌１３４點報

１９７６４點，最低跌３５９點報１９５３９點。恒指收報１９７４１點，跌１５７點或

０﹒７９％。

北水全日淨流入４０﹒０１億元，增加９４﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中

國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、快手（０１０２４）。

主板成交９０７﹒５３億元減少２５﹒６％。其中港股通成交３１３﹒４億元，佔總成交

３４﹒５％。



＊１２９款國產及進口遊戲版號獲批，６款來自騰訊＊



國家新聞出版署發布１２月國產網絡遊戲、２０２２年進口遊戲版號，涉及８４款國產遊戲

、４５款進口遊戲。據了解，當中６款遊戲來自騰訊，包括５款進口、１款國產遊戲。另外，網

易也有５款遊戲上榜，全屬國產遊戲。

騰訊控股升２﹒７６％報３３５﹒２元，北水淨買入１４﹒３億元；藥明生物升３﹒０３％

報５９﹒５５元，北水淨買入４﹒９億元；建設銀行升０﹒４１％報４﹒８８元，北水淨買入

３﹒５億元。

中國移動跌１﹒７３％報５１﹒１５元，北水淨賣出３﹒６億元；中國電信跌４﹒７３％報

３﹒０２元，北水淨賣出３﹒１億元；快手跌３﹒３５％報７０﹒６５元，北水淨賣出１﹒４億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １４﹒２６

藥明生物 （０２２６９） ４﹒９５

建設銀行 （００９３９） ３﹒５３

新東方在綫 （０１７９７） １﹒３０

美團 （０３６９０） １﹒００

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －３﹒６４

中國電信 （００７２８） －３﹒１３

快手 （０１０２４） －１﹒４２

錦欣生殖 （０１９５１） －０﹒６９

君實生物 （０１８７７） －０﹒６４

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