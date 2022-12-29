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29/12/2022 19:10

《美元走勢－羅明立》美匯在１０３﹒５０支持仍有效惟缺上升動力

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３３﹒７８　１３４﹒２０　１３３﹒４７
　　歐元╱美元　１﹒０６１４　１﹒０６３７　１﹒０６１１
　　英鎊╱美元　１﹒２０２４　１﹒２０５１　１﹒２０２２
　　美元╱瑞郎　０﹒９２８２　０﹒９２８３　０﹒９２６７
　　美元╱港元　７﹒７９３５　７﹒７９５３　７﹒７８０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數變動不大，在１０４附近窄幅上落，非美貨幣個別發展。日本央行周
三（２８日）公布上次貨幣政策會議摘要，委員們支持繼續實施超寬鬆政策，即使他們討論了明
年工資增長和持續通脹的改善前景，認為調整孳息率曲線控制的波動幅度將可改善市場運作。美
國１１月季調後成屋簽約銷售指數月率下跌４％，差過預期。美國空中交通受到罕見的冬季風暴
嚴重衝擊，已有上萬架次航班被取消。年底最後幾天交易將繼續淡靜，市場缺乏新消息推動投資
者入市，美匯在１０３﹒５０的支持仍然有效但欠缺上升動力，估計會維持小幅波動，上行機會
略高。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０６５０　１﹒０５００　１﹒０６７５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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