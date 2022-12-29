《美元走勢－羅明立》美匯在１０３﹒５０支持仍有效惟缺上升動力

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３３﹒７８ １３４﹒２０ １３３﹒４７

歐元╱美元 １﹒０６１４ １﹒０６３７ １﹒０６１１

英鎊╱美元 １﹒２０２４ １﹒２０５１ １﹒２０２２

美元╱瑞郎 ０﹒９２８２ ０﹒９２８３ ０﹒９２６７

美元╱港元 ７﹒７９３５ ７﹒７９５３ ７﹒７８０３

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《美元走勢》美匯指數變動不大，在１０４附近窄幅上落，非美貨幣個別發展。日本央行周

三（２８日）公布上次貨幣政策會議摘要，委員們支持繼續實施超寬鬆政策，即使他們討論了明

年工資增長和持續通脹的改善前景，認為調整孳息率曲線控制的波動幅度將可改善市場運作。美

國１１月季調後成屋簽約銷售指數月率下跌４％，差過預期。美國空中交通受到罕見的冬季風暴

嚴重衝擊，已有上萬架次航班被取消。年底最後幾天交易將繼續淡靜，市場缺乏新消息推動投資

者入市，美匯在１０３﹒５０的支持仍然有效但欠缺上升動力，估計會維持小幅波動，上行機會

略高。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６５０ １﹒０５００ １﹒０６７５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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