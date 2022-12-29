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29/12/2022 10:11

【新冠感染】劉宇隆：下月可考慮取消隔離確診者及逐步撤口罩令

　　《經濟通通訊社２９日專訊》政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆出席電
台節目時表示，若疫情回落和維持穩定，最快下月可以容許確診者毋須隔離和逐步取消口罩令，
又指本港過去一周每日有約２萬宗確診，目前有需要維持確診者強制隔離安排；而近日大廈污水
檢測病毒量已經迫近年初水平，相信疫情已到達頂峰，但橫行時間仍然未知。
　　他續指，若兩星期後，到明年初每日確診回落到１萬宗水平，可以考慮取消隔離確診者，以
及取消海外入境人士需要接種疫苗的要求，若疫情沒有再反彈，可在農曆新年時逐步取消口罩令
。他認為，政府取消多項防疫措施是回應民意、順應民情，相信社會絕大部分人都歡迎。
　　他提及，本港二價疫苗供應充足，但認為在公共衛生角度，只要接種三針疫苗就足夠，只有
長者和高風險人士需要接種第四針，若市民希望接種二價疫苗或第五針，屬於額外和個人選擇，
應該自行付費，不應由公帑支付。
　
＊傳港府下月或取消隔離確診者，冬季後撤口罩令＊
　
　　特首李家超昨日宣布４項優化防疫措施，包括今日起取消「疫苗通行證」；取消檢疫令及不
再界定密切接觸者；取消所有入境強制核酸檢測，改為自行做快測；以及取消所有社交距離措施
，包括限聚令，只維持口罩令。
　　據本地媒體報道，在內地１月８日推出免入境檢疫之前，港府有機會進一步出招，免除確診
者強制隔離檢疫安排，與內地看齊；至於口罩令，則可能要待冬季過後，才會分階段撤銷。
（ｂｎ）

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