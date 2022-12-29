【新冠感染】港澳航班倘無人曾逗留內地，可降落札幌沖繩等機場

《經濟通通訊社２９日專訊》日本當局公布，若現有香港、澳門出發直航航班，航空公司確
定機上並無過去７天曾逗留中國內地的旅客，可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。
日本早前公布所有來自中國、香港和澳門的航班，只限在東京成田、羽田、大阪關西及名古
屋中部４個機場升降。（ｂｉ）
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