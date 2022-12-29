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29/12/2022 13:08

【新冠感染】國泰明起取消赴名古屋及福崗航班，削減前往札幌航班

　　《經濟通通訊社２９日專訊》日本當局公布，若現有香港、澳門出發直航航班，航空公司確
定機上並無過去七天曾逗留中國內地的旅客，可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。
　　國泰航空（００２９３）表示，根據日本當局的最新資訊，確認可繼續運作前往日本所有航
點的航班，包括東京（成田及羽田）、大阪、名古屋、福岡和札幌。不過，航空公司不可在１２
月２３至２９日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此國泰航空每周只能營運
合共６５航班前往上述各航點，較原訂１月來往日本航班的運力減少２０％。
　
＊明起取消赴名古屋及福崗航班＊
　
　　國泰表示，明日（３０日）起，前往名古屋和福崗的航班將會取消，至於前往札幌的航班就
會由每周７班減至５班（周一及周三航班取消）。此外，前往東京成田機場的ＣＸ５００和前往
大阪的ＣＸ５０２在指定日子的航班將會取消。
　　至於由日本來港的航班，明日至下月８日，國泰會繼續營運已規劃的航班，協助在日港人返
港，下月９日起就會減少航班。
　
＊將為往來福岡受影響顧客全額退款＊
　
　　國泰表示，受航班取消影響的顧客當中，會安排原定往來東京、大阪及札幌的顧客乘搭其他
航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。因正值旅遊旺季其他航班滿座，將為往來
福岡的受影響顧客提供全額退款。
　　　集團又指，直接透過國泰航空預訂航班的顧客，將在數日內收到載有更改航班詳情的電郵
。直接透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辦理退款。如顧客透過第
三方預訂航班，請直接聯絡相關的旅行代理跟進。顧客現階段毋須致電國泰的顧客服務團隊直接
查詢。（ｂｉ）

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