《本港經濟》出口貨值連跌七個月，１１月跌幅擴至２４％遜預期

《經濟通通訊社２９日專訊》本港出口貨值連跌七個月。政府統計處宣布，今年１１月商品

整體出口貨值為３６００億元，按年下跌２４﹒１％，較１０月跌１０﹒４％及預測跌

１６﹒２％為差。１１月商品進口貨值為３８７１億元，按年跌２０﹒３％，跌幅亦比預估的

１３﹒８％大，而１０月數字則跌１１﹒９％。１１月份錄得有形貿易逆差２７１億元，相等於

商品進口貨值的７％。



＊首十一個月出口貨值跌６﹒４％＊



今年首十一個月的商品整體出口貨值按年下跌６﹒４％。同時，商品進口貨值下跌５﹒４％

。今年首十一個月錄得有形貿易逆差３４３７億元，相等於商品進口貨值的７﹒６％。



＊港府料出口表現繼續面對巨大挑戰＊



政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻下，今年１１月商品出口貨值的按年

跌幅擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市場的

出口表現減弱。香港的出口表現於短期內將繼續面對巨大挑戰。先進經濟體收緊貨幣政策，將進

一步遏抑需求。然而，近期內地放寬跨境陸路運輸限制，可能抵銷部分壓力。政府會密切留意情

況。



＊１１月輸往內地及日本貨值下跌約３０％＊



今年１１月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌２５﹒９％。此地區內，輸往

部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌３０﹒４％）、中國內地（跌

２９﹒７％）、菲律賓（跌２２﹒７％）、越南（跌２２﹒２％）和台灣（跌１６﹒１％）。另

一方面，輸往印度（升７﹒４％）和新加坡（升５﹒４％）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國

（跌３９﹒６％）、德國（跌３０﹒７％）和美國（跌２６﹒８％）。（ｃｌ）

