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29/12/2022 17:20

【夜期時段】１月期指報１９８６１點，升３２點，高水１２０點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，１月期指在夜期時段開市報１９８４０點，升
１１點，高水９９點，最新報１９８６１點，升３２點，高水１２０點，合約成交２７４張。
　　１月國指期貨在夜期時段開市報６７３４點，升９點，高水３８點，最新報６７３６點，升
１１點，高水４０點，合約成交１９９張。

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