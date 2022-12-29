【夜期時段】１月期指報１９８６１點，升３２點，高水１２０點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，１月期指在夜期時段開市報１９８４０點，升
１１點，高水９９點，最新報１９８６１點，升３２點，高水１２０點，合約成交２７４張。
１月國指期貨在夜期時段開市報６７３４點，升９點，高水３８點，最新報６７３６點，升
１１點，高水４０點，合約成交１９９張。
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