【通關在望】ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ致力擴大在內地的商戶覆蓋深度

《經濟通通訊社２９日專訊》港府將於明年１月１５日前正式落實香港及內地開放通關，騰

訊金融科技副總裁洪丹毅表示，旗下ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ對兩地通關後的經濟發展感到

非常樂觀，將借助微信支付在內地連接超過千萬商戶的生態優勢，致力於進一步擴大在內地的商

戶覆蓋廣度和深度，令香港用戶可以樂享「大灣區智慧生活圈」。

他表示，ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ將不斷拓展接入更多國際市場，為用戶帶來更加高效

、流暢、安全的跨境支付體驗。

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ早於２０１８年底率先實現「雙向跨境支付」，成為首家支持

香港用戶在內地使用的香港電子錢包。現時ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ已支援超過１００萬內

地商戶。此外，用戶於內地透過ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ付款，除免收手續費外，更可享市

場超優惠匯率。

公開數據１顯示，截至２０２１年末，港澳跨境五個電子錢包累計交易約９２６萬筆，金額

約１５億港元。ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ是港人北上消費的第一選擇，以交易金額計佔比達

６９％，以交易筆數計佔比更高達７６％。（ｃｌ）

