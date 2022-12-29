《經濟通通訊社２９日專訊》美國公布芝加哥採購經理人指數，料為周五（３０日）市場焦
點。
各國沒重要經濟活動。數據方面，周五本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布１２月芝加哥採
購經理人指數，料由３７﹒２升至４０。
在本港，明日公布業績的公司有：富一國際控股（０１４７０）、樺欣控股（０１６５７）
、華章科技（０１６７３）、日贏控股（０１７４１）、首都創投（０２３２４）、黃河實業
（００３１８）、Ｓ＆Ｔ（０３９２８）等。
此外，明日天潤雲（０２１６７）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）
29/12/2022 19:19
《再戰明天》美國公布芝加哥採購經理人指數
《經濟通通訊社２９日專訊》美國公布芝加哥採購經理人指數，料為周五（３０日）市場焦
點。
各國沒重要經濟活動。數據方面，周五本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布１２月芝加哥採
購經理人指數，料由３７﹒２升至４０。
在本港，明日公布業績的公司有：富一國際控股（０１４７０）、樺欣控股（０１６５７）
、華章科技（０１６７３）、日贏控股（０１７４１）、首都創投（０２３２４）、黃河實業
（００３１８）、Ｓ＆Ｔ（０３９２８）等。
此外，明日天潤雲（０２１６７）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）
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