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即市新聞

29/12/2022 13:23

【專訪】施永青：ＭＰＦ買樓定受市民歡迎，一大原因未需急推

　　《經濟通通訊社許英略２９日報道》「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，安居樂業
一直是人窮盡一生所追尋的目標，施永青早前在報章撰文提出三招救市方案，其中包括容許市民
動用一半強積金買樓自住，引起社會關注。
　　「我相信一定很受市民歡迎」。施永青指出，動用強積金買樓並非拿取別人的金錢，而是自
己儲蓄的金錢，「現時儲存起來的金錢，給予基金經理「打骰」，雖然他們可以揀選基金，但均
是遭人哋「打骰」，為何不讓他們拿自己儲存的金錢買樓」。他認為，置業為退休最好保障，加
上新加坡（公積金）等很多國家，均鼓勵國民在自己國土置業，既可以解決居住問題，並令其供
款用得其所。
　
＊推ＭＰＦ買樓有一大前提＊
　
　　在退休方面，市民最關心就是「住」的問題，但施永青認為未必需要立刻實施上述措施，「
有一個前提，就是政府有足夠供應」，若政府沒有足夠供應，予市民太多金錢，樓價只會升得太
急，因此基礎為供應充足。
　
＊年青人讀好書做好事，上車才容易＊
　
　　現時市道低迷，公司裁員是否事在必行？施永青坦言，公司於去年下半年出現虧損，一路支
持至今年年中，今年第四季才調整公司規模，主因整個市場交投量萎縮。他希望市道好轉，大家
都好，若市場維持早前半年水平，則「唔ＣＵＴ都唔得」。
　　作為香港「大時代」的見證人，施永青稱，年輕人應將精神放在學業與事業上，不需過早將
精力放在買樓。他笑指年輕時代的自己從來沒有想過買樓，由於能力不及，將精神投放在做好自
己事業上，「事業未做得好，如何有條件買樓？」，因此建議年青人將注意力放在鍛鍊身體、學
好本領、做好工作，將來置業自然可水到渠成。

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