《小傳日記》ＱＱ六隻遊戲版號獲批，意義大於實際？

《小傳日記》噚日魚缸試過上２００００之後，就即刻見高即跌，今日借住外圍跌勢再跌多

少少，睇嚟要過到２００００點都唔係容易，短期都係ｒａｎｇｅ上落先啦！

個市悶悶哋，阿爺又放啲甜頭出嚟，國家新聞出版署公布１２月遊戲版號審批，總共有成

８４隻國產遊戲攞到版號，另外更加重磅就係，事隔年半有多，終於再有進口遊戲攞到遊戲版號

，總共有４４隻攞到，其中就有任天堂旗下嘅《寶可夢大集結》，仲要係ＱＱ（００７００）負

責代理！

有孖屐意見就形容今次係ＱＱ嘅大勝利，因為今次ＱＱ總共有５隻代理遊戲同埋１隻自家遊

戲攞到版號，比起今年上半年主要係細廠攞到版號嘅情況完全兩個風景。另一間大廠網易

（０９９９９）都唔小嘢，總共攞到５個版號，５隻都係國產遊戲。所以今日ＱＱ都逆市收高，

但係網易就要跌。

之前阿爺先開口講完要支持平台經濟，結果無幾耐就有實際行動落地，有孖屐中人就話，今

次ＱＱ大勝固然係值得高興，但更值得開心嘅關鍵在於阿爺對於遊戲大廠嘅態度有變，由上半年

ＱＱ網易連食幾次白果，到今日兩間公司一人５、６隻咁攞到，證明阿爺對佢哋略為有鬆手跡象

，預計反壟斷暫時都未必會咁大力。嚟緊一排都應該係科技佬最好炒喎咁，請請。



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