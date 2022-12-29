《真知灼見－溫灼培》通關對人民幣的影響

《真知灼見》內地通關在即，對人民幣影響是好是壞可分長短線兩個階段分析。極短線而言

，一旦通關提防將有龐大內地旅客出外旅遊，使大量人民幣外流，這反而會削弱人民幣匯價走勢

。不排除短期內人民幣將繼續圍繞７算徘徊。但當然，就長遠而言，通關可增強內地經濟發展有

利人民幣走強。現市場估計，就２０２３年內地全年經濟將可保持５％以上增長。對於大量內地

旅客外遊，歐美又驚又喜。喜，當然是這將可為歐美國家帶來龐大的旅遊收益；驚，是他們擔心

大量內地旅客到其國家消費將會進一步推高他們本身已是高企的通脹率。而近數天所見，美國

１０年債息已不知不覺重上３﹒８％水平之上，不排除是在反映通脹因素有關。



＊人民幣受惠國際化進程加快＊



不過對於人民幣長遠走勢，重點還看美息變化及人民幣國際化進程。預期聯儲局於２０２３

年上半年將會逐步放慢加息，甚至於下半年停止加息，單是這變化料將可消除不少過去人民幣的

下跌壓力。至於在人民幣國際化進程上，隨著內地與東盟及中東增強合作，料將有助推動人民幣

於這兩區域的使用，從而增加市場對人民幣的整體需求。



＊中長線料人民幣向６﹒７進發＊



從圖表觀察，人民幣從９月至１１月期間，似營造出一個「頭肩頂」形態。頭於１０月底至

１１月初期間形成，而兩肩則分別於９月底及１１月底形成。按此形態不排除人民幣中長期有機

會向６﹒７兌１美元進發。對於人民幣有否機會重上２０２２年初６﹒３╱６﹒４兌１美元高位

，建議大家不要想得太美。當時人民幣如此強，全因全球面對疫情導致生產線關閉。使全球不少

工業訂單也給了內地，才造就人民幣匯價的強勢。再者，當時聯儲局還未開展加息周期，美息仍

處０％－０﹒２５％範圍，但今天美息已高見４﹒２５％－４﹒５％水平。所以與今年初相比，

一切因素已出現了變化。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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