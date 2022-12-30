《缸邊麗評－熊麗萍》復常吼Ｄ乜？越秀交通（０１０５２）可留意

《缸邊麗評》由越秀交通（０１０５２）旗下間接附屬公司－－廣州北二環公司營運２０年

的廣州北二環高速將進行擴建工程，項目與大灣區發展相配合，加上內地防控政策優化，估計在

感染個案由高峰回落之後，公路股可望有較佳表現。



廣州北二環高速的收費期限預定於２０３２年１月屆滿，但擴建工程完成後，經營期權限可

延長最多３５年，即至２０５３年，項目涉及徵收土地項目。因此，總投資額為１７０億元（人

民幣．下同），其中７０％以銀行融資支付，其餘３０％由廣州北二環公司股東按注資比例提供

資金（集團擁有該公司６０％權益），股權投資內部收益率為７﹒２％。



廣州北二環高速位於廣州市北部，連接大灣區兩個核心一線城市廣州及深圳，並與及佛山與

東莞等城市公路網絡的一部分，由於中央政府積極推動大灣區發展，廣州北二環高速公路擴建工

程確有必要，由於今次擴建工程亦涉及徵收土地。因此，預計整個項目於２０２８年內完成（明

年６月動工），但對大灣區長遠經濟發展，公路運輸是其中主要配套，而擴建工程有助解決車流

量上升的需求問題。在過去五年（除了２０２０年因為疫情影響收入）廣州北二環高速每年平均

收入高於１１億元，改建完成後亦即時可為公司帶來穩定現金流。



擴建工程涉及在黃埔區及白雲區徵地拆遷工作，總補償金額為接近３３億元，並需獲得股東

於下月１０日舉行的股東特別大會表決通過。由於項目對集團長遠增加穩定收入，及增強現金流

，估計會獲股東通過。另一方面，內地目前疫情令感染人數仍在增加，但春節人流物流高峰期過

後，經濟逐步復常料亦引起市場對公路股關注，越秀交通過去兩個月已見先行上升，可繼續留意

。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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