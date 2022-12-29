【聚焦人幣】人幣中間價貶１１２點子，報６﹒９７９３錄兩連跌

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９３，

較上個交易日跌１１２點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒９６８１。

由於日本央行在本月會議紀要中重申寬鬆貨幣政策不變，導致日圓走軟。美元兌日圓觸及一

周高位，漲０﹒７％，至１３４﹒４５。美匯指數漲０﹒３４％，至１０４﹒５３。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９７９３ ＋１１２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４１６１ ＋７１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２０３１ －１５２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８９５７ ＋２４﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３９６４ ＋１９０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０８７ ＋２１２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４０７８ ＋３９５﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１７１３ ＋６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒５２０８ ＋２４５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１３２２ －２０８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３３８ －１２﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒３４８７ ＋３８５１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５４７ －１５７﹒００

１人民幣╱韓元 １８１﹒９４００ －５２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

