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29/12/2022 09:17

【聚焦人幣】人幣中間價貶１１２點子，報６﹒９７９３錄兩連跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９３，
較上個交易日跌１１２點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒９６８１。
　　由於日本央行在本月會議紀要中重申寬鬆貨幣政策不變，導致日圓走軟。美元兌日圓觸及一
周高位，漲０﹒７％，至１３４﹒４５。美匯指數漲０﹒３４％，至１０４﹒５３。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９７９３　　＋１１２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４１６１　　　＋７１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２０３１　　－１５２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９５７　　　＋２４﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３９６４　　＋１９０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０８７　　＋２１２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４０７８　　＋３９５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１７１３　　　　＋６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５２０８　　＋２４５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３２２　　－２０８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３３８　　　－１２﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒３４８７　＋３８５１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４５４７　　－１５７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８１﹒９４００　　　－５２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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