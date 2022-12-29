【聚焦人幣】人幣中間價貶１１２點子，報６﹒９７９３錄兩連跌

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９３，
較上個交易日跌１１２點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒９６８１。
由於日本央行在本月會議紀要中重申寬鬆貨幣政策不變，導致日圓走軟。美元兌日圓觸及一
周高位，漲０﹒７％，至１３４﹒４５。美匯指數漲０﹒３４％，至１０４﹒５３。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９７９３ ＋１１２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４１６１ ＋７１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２０３１ －１５２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８９５７ ＋２４﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３９６４ ＋１９０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７０８７ ＋２１２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４０７８ ＋３９５﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１７１３ ＋６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒５２０８ ＋２４５﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１３２２ －２０８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６３３８ －１２﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒３４８７ ＋３８５１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５４７ －１５７﹒００
１人民幣╱韓元 １８１﹒９４００ －５２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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