【新冠感染】意大利強制中國入境旅客檢測，兩航班逾半旅客陽性

《經濟通通訊社２９日專訊》意大利由兩班從上海、北京飛往米蘭的航班，發現超過一半乘

客感染新冠病毒，意大利決定對所有從中國入境的旅客強制檢測，成為首個採取同類措施的歐洲

國家。

兩班機分別從北京及上海前往米蘭，其中一班的６２名乘客中有３５人陽性，另一班的

１２０名乘客中有６２人陽性，大部份患者都無病徵。

意大利衛生部表示，正對有關測試進行排序，如果發現新的變種病毒，可能會對來自中國的

旅客實施更嚴格限制。衛生部長已經去信歐盟，希望成員國採取同類措施，就檢測安排達成協議

。



＊歐洲多國關注情況＊



歐盟外交事務發言人表示，成員國早前取消因應疫情的旅遊限制，但如有必要會以協調一致

的方式重新引入。歐洲多國都表示關注情況，德國指，暫時未有證據顯示中國出現更危險、需要

額外實施入境限制的新變異株。法國表示，準備好與其他歐盟夥伴探討各項有用的措施。已脫歐

的英國表示，會持續監察疫情，但目前未考慮對中國旅客實施新的限制措施。比利時旅遊勝地布

魯日，亦呼籲由中國入境的旅客接受病毒檢測或提供疫苗接種證明。布魯日市長戴弗指，疫情前

每年有約１５萬名中國旅客到訪布魯日，現時中國感染率仍然高企，對大量中國旅客將湧入比利

時感到擔憂，認為須透過病毒檢測和疫苗接種證明加強防範。（ｃｔ）

