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29/12/2022 10:06

【新冠感染】全國昨新增確診５０８０宗，重症病例大增近三成

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國疾控中心公布，內地２８日新增５０８０宗本土新冠確診
病例，其中廣東省再多２２３９宗佔最多；同日安徽省新增１宗本土死亡病例。重症病例較前一
日增加３５１宗至１６１１宗，增近三成。
　
＊四川最少六成人確診＊
　
　　四川省疾控中心公布該省第二輪「新冠感染情況問卷調查」結果，近１６萬名被訪者有
６３﹒５２％人、即逾１０萬人在核酸或快測確診，當中七成以上有發燒及咳嗽；有２８％受訪
者未檢測，卻有發燒、咳嗽等徵狀，估計感染率應高於６３﹒５２％。四川成都當局指，當地的
發熱門診應診量，較早前的高峰期下降近六成，當地也有許多核酸檢測站改為發熱診療服務站，
但市內多間醫院的急症室逼滿輪候病人，甚至在寒冬的戶外等候診症。
　
＊浙江衢州市料元旦達第一波高峰＊
　
　　浙江省衢州市２８日表示，該市將在本月底進入感染高峰期，元旦左右達到第一波高峰，第
二波高峰或於１月底出現。
　　衢州市疾控中心問卷調查數據顯示，該市目前總體感染率約佔總人口３０％至３５％，地區
分布主要集中在城區和大型鄉鎮所在地，感染人群主要集中在中青年和青少年人群，農村老年人
群感染率還不高。從病毒毒株看，全市Ｏｍｉｃｒｏｎ的多種變種病毒同時流行，以
ＢＡ﹒５﹒２為主，ＢＦ﹒７比重有所上升。目前當地衞健系統最大挑戰是人手緊張的問題。該
市衞健委主任廖利軍稱，截至周一（２６日），全市已經有９２１５名衞技人員受到感染，佔納
入監測醫療機構衞技人員總數的５６﹒９％；受感染人員中６３５１人已返崗工作。（ｃａ）

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