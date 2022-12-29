【內房困局】重慶調整房地產政策，自有住房用於長租可不計入套數

《經濟通通訊社２９日專訊》房地產鬆綁政策繼續頻出。重慶市住房城鄉建委、重慶市地方

金融監督管理局等發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知》。

《通知》明確指出，優化商業貸款住房套數認定。居民在中心城區以外區縣新購住房的，個

人住房商業貸款僅將所在區縣的住房納入套數核查範圍。居民將存量住房盤活用作保障性租賃住

房和長租房的，該套住房租賃合同已備案，且取得保障性租賃住房認定書或長租房承諾的，可不

納入家庭住房套數計算；原則上一個家庭只核減一套。

同時，促進一二手房良性循環。支持「先買新再賣舊」家庭購置改善性住房，對擬出售家庭

唯一住房的，房地產企業可延長認購期，支持其出售原住房；對已網簽出售的家庭唯一住房，可

不納入住房貸款套數核查範圍。

此外，支持剛性住房貸款需求。在渝生活、工作的非本地戶籍居民在重慶市購買首套住房的

，享受與本地居民同等的個人住房貸款政策。支持成渝地區雙城經濟圈的四川籍居民在該市購買

首套住房的個人住房貸款需求，對納入重慶都市圈發展規劃的四川廣安市籍居民在重慶都市圈購

買住房的，享受同城待遇。



＊鄭州鼓勵房地產企業開展優惠讓利活動＊



同日，鄭州市召開元旦、春節「雙節」促消費工作新聞發布會。發布會上，鄭州市表示，將

通過調整住房限購政策、優化購房金融等配套服務，針對不同類型單位和人群舉辦商品房團購活

動，鼓勵房地產企業開展形式多樣的優惠讓利活動。值得注意的是，此前，已有廣東東莞、佛山

兩地取消住房限購。（ｊｔ）

