【新冠感染】輝瑞明星新冠藥下調醫保支付價格至每盒１８９０人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》內地監管早於今年２月已緊急批准輝瑞明星抗新冠口服藥奈瑪

特韋片╱利托那韋片組合包裝（即Ｐａｘｌｏｖｉｄ）在國內使用，但首批進口量僅２萬盒，與

中國人口基數相比可謂杯水車薪，令其售價居高不下。據《科創板日報》最新報道，該款藥物目

前的醫保支付價格已由２３００元（人民幣．下同）╱盒下調至１８９０元╱盒。

Ｐａｘｌｏｖｉｄ於今年２月在國內獲批上市後，曾以２３００元╱盒的價格被臨時納入醫

保，仍低於其在美國的定價，但美國的新冠確診患者可以免費獲得該藥物。（ｗｌ）

