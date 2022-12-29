《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９３，
較上個交易日跌１１２點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒９６８１。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７６點子，報６﹒９８０１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９７２５。
由於日本央行在本月會議紀要中重申寬鬆貨幣政策不變，導致日圓走軟。美元兌日圓觸及一
周高位，漲０﹒７％，至１３４﹒４５。美匯指數漲０﹒３４％，至１０４﹒５３。（ｗｌ）
29/12/2022 09:45
【聚焦人幣】人幣中間價兩連貶，即期低開跌７６點報６﹒９８０１
《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７９３，
較上個交易日跌１１２點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒９６８１。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７６點子，報６﹒９８０１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９７２５。
由於日本央行在本月會議紀要中重申寬鬆貨幣政策不變，導致日圓走軟。美元兌日圓觸及一
周高位，漲０﹒７％，至１３４﹒４５。美匯指數漲０﹒３４％，至１０４﹒５３。（ｗｌ）
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