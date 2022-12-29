【人行操作】人行進行２０５０億元７天逆回購，今放水２０１０億

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日僅進行２０５０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，中標利率持平２％，１４天逆回購暫停，今日有４０億元逆回購到期，即淨投
放２０１０億元。公開市場本周已淨投放７９４０億元。（ｃａ）
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