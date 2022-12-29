【大國博弈】國防部：美方發布多項涉華負面文件破壞兩軍溝通基礎

《經濟通通訊社２９日專訊》國防部今日舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新

聞發言人譚克非表示，中方重視發展中美兩軍關係，兩軍工作層面溝通也未中斷。但美方不能既

尋求與中方全面恢復對話交流，同時又不斷損害中方利益，更不能顛倒原委，將取消兩軍部分交

流的責任甩給中方。美方如果真想與中方開展積極的、建設性的對話交流，就必須拿出誠意和行

動，切實尊重中方核心利益和重大關切，積極為兩軍關系重回正軌創造條件、營造氛圍。

譚克非強調，中方取消中美兩軍三項交往活動，是針對美方蓄意製造重大危機、嚴重損害中

國主權和領土完整的必要反制，美方對此心知肚明。近一段時間以來，美方連續發布多項涉華負

面政策文件和法案，大肆鼓噪大國競爭，渲染炒作所謂中國威脅，粗暴干涉中國內政，進一步破

壞兩軍溝通交往的基礎和氛圍。

美國五角大樓周三（２８日）表示，美國國務院已批準將向台灣出售價值約１﹒８億美元的

「火山」（Ｖｏｌｃａｎｏ）反坦克布雷系統。在台灣，國防部指出，本次美國方同意軍售品項

，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升台灣的不對稱作戰能力。

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