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29/12/2022 13:42

【ＦＯＣＵＳ】電動車「信者得救」？賽道擁擠漫長超預期

　　【ＦＯＣＵＳ】「信者得救」，是祝福還是詛咒？對木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ）來
說，即使旗艦基金ＡＲＫＫ及愛股特斯拉，價格年初至今雙雙暴瀉近七成，仍擋不住她周二
（２７日）繼續增持；而去年６月持有近１１０萬股特斯拉看跌期權的「大空頭」
Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｕｒｒｙ，卻因過早平倉錯過該股自９月起史詩級跌勢的獲利機會。
　　而對將電動車奉若神明的狂熱技術擁躉來說，２０２２年創下歷史新高的銷量，遮掩不住市
場競爭白熱化下的四面楚歌。
　
＊特斯拉兩年低，木頭姐續增持＊
　
　　加密貨幣「金童」Ｓａｍ　Ｂａｎｋｍａｎ　Ｆｒｉｅｄ從天堂跌落凡間，下一個會否是有
「鋼鐵俠」之稱的馬斯克（Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ）？
　　看看７個交易日累挫三成的股價，從１﹒２萬億美元峰值急劇縮水跌穿３６００億美元的市
值，較７月高位回吐１７％（５﹒５８萬美元　ＶＳ　６﹒７３萬美元）的二手價－－如同他曾
經吹捧的狗狗幣（Ｄｏｇｅｃｏｉｎ），神話碎了一地。
　　不過，敢於在特斯拉股價觸及兩年新低之際接飛刀的，是ＡＲＫＫ揸弗人木頭姐，其最新斥
約２７０萬美元增持逾２﹒５萬股。盡管這隻旗艦基金較去年２月的歷史高位跌去八成，但絲毫
未動搖她對「顛覆性創新公司將續爆發式增長」的押注。
　　此份信念或許令Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｕｒｒｙ自嘆不如，這位早在去年２月就預言特斯拉或
下跌９０％的基金經理，一度持有逾７﹒３億美元的該股空頭頭寸，但最終難敵升勢如虹，在去
年第三季全部平倉。
　
＊競爭趨白熱化，電池掣肘待解＊
　
　　信或不信，ｔｈａｔ　ｉｓ　ａ　ｑｕｅｓｔｉｏｎ。面對中國首１１月新能源乘用車市場
銷量按年翻倍至５０３萬輛，美國第三季電動車銷售佔比突破６％（５％被視作市場臨界點），
電動時代來臨，但何解年初至今，特斯拉、蔚來、小鵬、理想分別暴瀉６８％、５１％、８０％
、３９％，就連比亞迪亦跌去２８％？
　　一言以蔽之，競爭白熱化。以特斯拉為例，其第三季於全美新車註冊所佔份額已跌至６５％
，低於去年的７１％和前年的７９％。在中國市場，１１月交付量１０萬輛出頭，遠低於比亞迪
的近２３萬輛；而當月蔚來、理想的交付量雙雙創歷史新高。此外，初創車企Ｌｕｃｉｄ　
Ｍｏｔｏｒｓ正在中國啟動招聘，老牌車企豐田則計劃明年２月公布電動車戰略更新。
　　當新玩家愈來愈多，任何昔日明星都恐隨時光環盡失，維持高利潤率更非易事；汽車交易平
台ＣＯＸ就預期，特斯拉在美市佔率２０２５年或僅２０％。
　　值得一提的是，近期席捲美國、日本的罕見暴風雪，再次將電動車的電池掣肘暴露無遺，續
航里程不足或充電時間延長加劇交通堵塞。豐田汽車ＣＥＯ豐田章男直言不諱，純電動車成為主
流，所需時間將超預期。

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