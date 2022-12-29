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即市新聞

29/12/2022 08:55

【聚焦人幣】內地邁向全面開放，高盛料人幣明年可升至６﹒９水平

　　《經濟通通訊社２９日專訊》高盛發表報告，該行維持預計未來１２個月在岸人民幣兌美元
可小幅升值至６﹒９０水平，因重新開放帶來的增長情緒改善，可能蓋過商品和服務貿易差額惡
化以及利差擴大等不利因素。
　　國家衛健委２６日晚間發布公告及《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案
》（下稱：「方案」），明確指出，明年１月８日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，
取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，亦取消劃分高低風險區。
　　高盛將「方案」視為中國邁向全面重新開放的重要一步，但對當地醫療系統近期面臨的更多
挑戰持謹慎態度。當前大城市是疫情的「震中」，而即將到來的春運會把疫情帶到廣大農村地區
，屆時醫療資源本就薄弱的農村地區將面臨更大挑戰，政府應盡快準備好ＩＣＵ床位、藥物和醫
護人員。
　
＊篤定預測中國今年第四季ＧＤＰ僅增１﹒７％＊
　
　　儘管國家衛健委已停止發布新冠確診數據，惟香港、台灣的經驗表明，內地的每日新增病例
可能會在１２月下旬或１月達到峰值。因此，高盛更加篤定預測中國今年第四季度的ＧＤＰ為
１﹒７％，數字遠低於市場預期。
　　但長期來看，重新開放將起到積極影響，高盛預期中國明年全年的ＧＤＰ增長為５﹒２％，
高於市場預期，並將導致人民幣升值。旅遊業方面，高盛分析，如果內地的出境遊正常化，香港
和泰國將從中獲益最多。（ｃａ）
　
　

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