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29/12/2022 09:23

【人行操作】人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２﹒３５％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資
本，人民銀行今日開展２０２２年第１２期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。操作量為５０億元人
民幣，期限三個月。票面利率２﹒３５％，期結算日為２０２２年１２月２９日，到期日為
２０２３年３月２９日（遇節假日順延）。（ｃａ）
　

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