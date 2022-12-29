【大國博弈】日媒：日中韓三國首腦會談基本確定連續３年不舉行

《經濟通通訊社２９日專訊》日本政府相關人士透露，日中韓三國首腦會談基本確定將連續
３年不舉行。
共同社報道，雖然日中韓同意每年召開首腦會談，但日韓關係受二戰強徵勞工相關的訴訟影
響，以及中國在東海的軍事活動等因素，令對話框架處於失效狀態。
日中韓最近一次首腦會談是２０１９年１２月在中國召開。會議原定計劃２０２０年在南韓
舉辦，但２０２０和２０２１年都因為新冠疫情和日韓關係惡化而未能召開。（ｃａ）
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