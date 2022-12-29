【新冠感染】印度要求來自中國內地香港及日韓旅客進行核酸檢測

《經濟通通訊社２９日專訊》印度衞生部長Ｍａｎｓｕｋｈ Ｍａｎｄａｖｉｙａ發表推文

稱，來自中國內地、香港、日本、韓國、新加坡和泰國的旅客需進行強制核酸配測（ＲＴ－

ＰＣＲ）。旅客需在行前將檢測報告上傳Ａｉｒ Ｓｕｖｉｄｈａ門戶網站。

根據印度衞生部的數據，印度周四通報新增２６８宗新冠病例，為１２月２日以來的最高水

平。（ｃｌ）

