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29/12/2022 18:00

【新冠感染】印度要求來自中國內地香港及日韓旅客進行核酸檢測

　　《經濟通通訊社２９日專訊》印度衞生部長Ｍａｎｓｕｋｈ　Ｍａｎｄａｖｉｙａ發表推文
稱，來自中國內地、香港、日本、韓國、新加坡和泰國的旅客需進行強制核酸配測（ＲＴ－
ＰＣＲ）。旅客需在行前將檢測報告上傳Ａｉｒ　Ｓｕｖｉｄｈａ門戶網站。
　　根據印度衞生部的數據，印度周四通報新增２６８宗新冠病例，為１２月２日以來的最高水
平。（ｃｌ）

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