《經濟通通訊社２９日專訊》根據新加坡總檢察署、新加坡警察部隊及新加坡金融管理局發
表的聯合聲明，新加坡高等法院已判處該國的兩名股市操縱策劃者數十年監禁。
這兩名股市操縱策劃者是馬來西亞商人蘇啟文和柯素玲，兩人分別被判處３６年和２０年監
禁。 根據聲明，兩人都對判決提出上訴。
聲明表示，兩人被發現在２０１２年８月至２０１３年１０月期間操縱Ｂｌｕｍｏｎｔ
Ｇｒｏｕｐ、Ａｓｉａｓｏｎｓ Ｃａｐｉｔａｌ和ＬｉｏｎＧｏｌｄ Ｃｏｒｐ的股價，並欺
騙兩家金融機構。（ｒｃ）
29/12/2022 10:25
【外圍經濟】新加坡判處股市操縱者數十年監禁
《經濟通通訊社２９日專訊》根據新加坡總檢察署、新加坡警察部隊及新加坡金融管理局發
表的聯合聲明，新加坡高等法院已判處該國的兩名股市操縱策劃者數十年監禁。
這兩名股市操縱策劃者是馬來西亞商人蘇啟文和柯素玲，兩人分別被判處３６年和２０年監
禁。 根據聲明，兩人都對判決提出上訴。
聲明表示，兩人被發現在２０１２年８月至２０１３年１０月期間操縱Ｂｌｕｍｏｎｔ
Ｇｒｏｕｐ、Ａｓｉａｓｏｎｓ Ｃａｐｉｔａｌ和ＬｉｏｎＧｏｌｄ Ｃｏｒｐ的股價，並欺
騙兩家金融機構。（ｒｃ）
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