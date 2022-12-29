  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/12/2022 10:25

【外圍經濟】新加坡判處股市操縱者數十年監禁

　　《經濟通通訊社２９日專訊》根據新加坡總檢察署、新加坡警察部隊及新加坡金融管理局發
表的聯合聲明，新加坡高等法院已判處該國的兩名股市操縱策劃者數十年監禁。
　　這兩名股市操縱策劃者是馬來西亞商人蘇啟文和柯素玲，兩人分別被判處３６年和２０年監
禁。　根據聲明，兩人都對判決提出上訴。
　　聲明表示，兩人被發現在２０１２年８月至２０１３年１０月期間操縱Ｂｌｕｍｏｎｔ　
Ｇｒｏｕｐ、Ａｓｉａｓｏｎｓ　Ｃａｐｉｔａｌ和ＬｉｏｎＧｏｌｄ　Ｃｏｒｐ的股價，並欺
騙兩家金融機構。（ｒｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning29/12/2022
林家亨：手遊股首選中手游　財務優勢勝騰訊
人氣文章財經熱話29/12/2022
【虛幣世界】比特幣跌至16500美元，分析指明年中觸底
人氣文章香港要聞29/12/2022
【懶人包】一文看最新解禁之防疫措施
人氣文章專訪28/12/2022
【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）
人氣文章中國故事28/12/2022
《神州經脈》防疫大降級國境將開　滬指升勢暫歇　外資開閘即湧入
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金