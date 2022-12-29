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29/12/2022 14:25

【外圍經濟】韓國晶片產量創全球金融危機以來的最大降幅

　　《經濟通通訊社２９日專訊》韓國１１月的半導體產量降幅為全球金融危機以來最大，為該
國的工業產值帶來壓力。隨著世界經濟放緩，海外對科技零部件的需求進一步降溫。
　　根據韓國國家統計局公布的數據，晶片產量連續４個月萎縮，按年下降１５％，為２００９
年以來的最大降幅。整體工業產值按年下降３﹒７％，為疫情開始以來的最大跌幅。
　　分析指，韓國的經濟增長已經受到出口下降和國內利率上升的壓力，海外前景黯淡加劇了人
們的擔憂。（ｒｃ）

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