【外圍經濟】蘋果股價跌破１３０美元大關，分析師看跌

《經濟通通訊社２９日專訊》蘋果股價在去年１２月暴跌近１４％之後，目前正處於關鍵的

技術節點。

分析指，１３０美元是蘋果的股價關鍵技術水平，現在對該公司相當看跌。不過分析認為，

蘋果現在跌破關鍵技術水平並不奇怪，於過去５個交易日中，有４個交易日蘋果股價都於１３０

美元的水平附近徘徊。

蘋果股價於２８日收盤跌破１３０美元大關，報１２６﹒０４美元。（ｒｃ）

