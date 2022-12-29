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29/12/2022 14:42

【外圍經濟】蘋果股價跌破１３０美元大關，分析師看跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》蘋果股價在去年１２月暴跌近１４％之後，目前正處於關鍵的
技術節點。　
　　分析指，１３０美元是蘋果的股價關鍵技術水平，現在對該公司相當看跌。不過分析認為，
蘋果現在跌破關鍵技術水平並不奇怪，於過去５個交易日中，有４個交易日蘋果股價都於１３０
美元的水平附近徘徊。
　　蘋果股價於２８日收盤跌破１３０美元大關，報１２６﹒０４美元。（ｒｃ）

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