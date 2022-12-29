《國企紅籌》東風集團（０４８９）１﹒３億人幣購南斗六星７６％

《經濟通通訊社２９日專訊》東風集團（００４８９）公布，以約１﹒３２億元（人民幣．

下同）向控股股東旗下東風資產管理收購南斗六星７５﹒８７％股權。

該集團指，南斗六星從事汽車信息技術研究與系統集成和行車記錄儀軟硬件開發和銷售等，

去年純利８５７萬元，資產淨值評估值約８５７萬元。該集團指，收購促使汽車研發與後端運營

及產業化更緊密，南斗六星將與其技術中心的智能網聯業務相輔相成。（ｗｈ）

