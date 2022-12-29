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29/12/2022 08:16

華潤啤酒（００２９１）登記發票據短融券籌１４０億人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》華潤啤酒（００２９１）公布，向交易商協會申請登記在中國
發行中期票據和短期融資券，共涉最多１４０億元（人民幣．下同）。
　　該集團指，發行本金總額最高８０億元之中期票據，基本期限不應超過３年。此外，該集團
指，發行本金總額最高４０億元之短期融資券，基本期限不應超過１年。至於集資所得用於償還
境內外附屬公司債務、補充營運資金、項目建設和資產收購等，該集團認為集資進一步改善財務
狀況，並提升持續盈利能力。（ｗｈ）

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