【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒５３億元，買騰訊沽中海油

《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指高開１９４點，報１９７８７點。最高升

５０６點報２００９９點，最低升１９４點報１９７８７點。恒指收報１９８９８點，升３０５

點或１﹒５６％。

北水全日淨流入２０﹒５３億元，增加２０２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是中國海洋石

油（００８８３）、新東方在綫（０１７９７）、山東新華製藥股份（００７１９）。

主板成交１２１９﹒５３億元增加５２﹒５％。其中港股通成交４０３﹒２億元，佔總成交

３３﹒１％。



＊４５款進口網遊獲批，騰訊「寶可夢大集結」在列＊



國家新聞出版總署昨日（２８日）發布２０２２年進口網絡遊戲審批信息，共４５款遊戲獲

批，包括騰訊「寶可夢大集結」、心動公司（０２４００）的「無盡旅圖」、網易

（０９９９９）的「幻想生活」等。

騰訊控股升１﹒８７％報３２６﹒２元，北水淨買入１１﹒６億元；美團升０﹒５５％報

１８４﹒２元，北水淨買入６﹒２億元；快手升５﹒４１％報７３﹒１元，北水淨買入３﹒９億

元。

中國海洋石油升１﹒７３％報９﹒９８元，北水淨賣出１﹒８億元；新東方在綫跌

７﹒４７％報５２﹒６５元，北水淨賣出２５００萬元；山東新華製藥股份跌１２﹒４３％報

８﹒８８元，北水淨賣出２２００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） １１﹒５８

美團 （０３６９０） ６﹒１８

快手 （０１０２４） ３﹒９１

藥明生物 （０２２６９） ２﹒２５

中國移動 （００９４１） １﹒７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒８４

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２５

山東新華製藥股份 （００７１９） －０﹒２２

福壽園 （０１４４８） －０﹒１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

