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即市新聞

29/12/2022 19:17

《日入而息》國泰明起取消赴名古屋及福崗航班，港出口連跌七個月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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國泰旗下香港快運明年１月將減少４１班前往日本航班；國泰明起取消赴名古屋及福崗航班，削
減前往札幌航班；港澳航班倘無人曾逗留內地，可降落札幌沖繩等機場　　　　　　　　　　　
香港航空表示明起恢復前往北海道及沖繩，旅客須簽聲明　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府指日本限制香港航班不合理，促請撤回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國政府發言人表示沒有計劃恢復對入境者進行新冠檢測　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港出口貨值連跌七個月，１１月跌幅擴至２４％遜預期　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）張勇宣布組織架構調整，任命首位８０後首席技術官　　　　　　　　
騰訊（００７００）今回購１００萬股，涉資３﹒３２億元　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監擬允許汽金公司設立境外子公司，強化股東支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示舉辦「全國網上年貨節」，為期約一個月；開展產業鏈招商，鼓勵設立外資研發中心
；三方面著力恢復和擴大消費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　港股隨美股向下，恒指低收１５７點報１９７４１，舜宇收挫７％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬綜指收跌０﹒４４％成交縮，連跌第二日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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歐元最新報１﹒０６４５╱４９，日圓最新報１３３﹒６４╱６７　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　震雄（０００５７）生態新品雲發布會推出六大新品　　　　　　
　　中手游（００３０２）《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》版號獲批　　
　　宏安地產（０１２４３）合資投資新蒲崗酒店，出資最多約５億元
　　星展任命鄭秀鳳為中國機構銀行部主管　　　　　　　　　　　　
　　比亞迪（０１２１１）明年１月推新車品牌「仰望」，料售價逾百
　　萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　阿里巴巴（０９９８８）張勇宣布組織架構調整，任命首位８０後
　　首席技術官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美私募基金夥宏安斥２０億收購新世界貝爾特酒店　　　　　　　
　　騰訊（００７００）今回購１００萬股，涉資３﹒３２億元　　　
　　黛麗斯國際（００３３３）旗下訂買賣協議，涉資２００萬美元　
　　申洲國際（０２３１３）附屬與申洲置業訂立租賃協議　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　大成生化（００８０９）附屬長春大合恢復生產　　　　　　　　
　　中核承影「智能刀」項目獲選陝西省重點研發計劃項目　　　　　
　　遠洋集團（０３３７７）發行逾１３億元人民幣ＲＥＩＴｓ產品，
　　國壽、招行等參與認購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　石藥集團（０１０９３）治療骨關節炎藥獲臨床試驗批准　　　　
　　中國誠通發展集團（００２１７）附屬訂立售後回租協議　　　　
　　華營建築（０１５８２）附屬中標荃灣西工業項目合約，涉１０億
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　大明國際（０１０９０）根據股份獎勵計劃授出２２﹒８萬股股份
　　先聲藥業（０２０９６）ＳＩＭ０３４８注射液獲發藥物臨床試驗
　　批准通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　內地明年起提高鋁和鋁合金出口稅，降信息技術品稅率　　　　　
　　華為、中興等５企成電信設備進網許可自檢自證試點　　　　　　
　　溫信祥接任人行深圳支行行長，邢毓靜任港金管局顧問　　　　　
　　十三部門規範非學科類校外培訓，機構要堅持公益屬性　　　　　
　　銀保監表示積極推動多層次金融市場建設　　　　　　　　　　　
　　１１月上海外貿進出口額降５﹒７％，年內升４﹒２％　　　　　
　　中央財政下達第二筆農業保險保費補貼１２５億元　　　　　　　
　　大連明年起契稅最高稅率調降至３％　　　　　　　　　　　　　
　　人行進行２０５０億元７天逆回購，今放水２０１０億；人行開展
　　５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２﹒３５％　　　　　　　　　　
　　重慶調整房地產政策，自有住房用於長租可不計入套數　　　　　
　　銀保監擬允許汽金公司設立境外子公司，強化股東支持　　　　　
　　９月末中國銀行業對外金融淨資產１６０４億美元　　　　　　　
　　商務部表示舉辦「全國網上年貨節」，為期約一個月；開展產業鏈
　　招商，鼓勵設立外資研發中心；三方面著力恢復和擴大消費　　　
　　招商證券獲批發行不逾４００億元人民幣短期公司債券　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒６％，據報台積電３納米第四季出貨甚少　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　拜登對烏提供愛國者導彈，美俄事前曾循外交渠道溝通　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　全球近萬推特用戶上報當機問題，馬斯克稱其帳戶正常　　　　　
　　新加坡判處股市操縱者數十年監禁　　　　　　　　　　　　　　
　　生活成本飆升，調查指英國消費者明年將減少外出就餐　　　　　
　　美國聯儲局隔夜逆回購規模接近歷史高位　　　　　　　　　　　
　　美股將迎０８年來最糟１年，盤點「殺掉１年的５天」　　　　　
　　蘋果股價跌破１３０美元大關，分析師看跌　　　　　　　　　　
　　越南全年ＧＤＰ增長逾８％，是１９９７年來最快增速　　　　　
　　韓國晶片產量創全球金融危機以來的最大降幅　　　　　　　　　
　　馬斯克要求特斯拉員工不要被市場的瘋狂困擾　　　　　　　　　
　　高盛集團行政總裁表示下個月會裁員　　　　　　　　　　　　　
　　比特幣跌至１６５００美元，分析指明年中觸底　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　日媒表示日中韓三國首腦會談基本確定連續３年不舉行　　　　　
　　國防部表示美方發布多項涉華負面文件破壞兩軍溝通基礎　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超稱「一國兩制」下香港仍有很多發揮空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港９月平均工資率按年升２﹒３％，實質工資率則跌６％　　　　　　　　　　　　　　　　
本港出口貨值連跌七個月，１１月跌幅擴至２４％遜預期　　　　　　　　　　　　　　　　　
２３家企業獲星展基金會資助，共批出１７００萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信保局延長支援措施至明年６月底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前工頭承認向三跑建築工人收賄候判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會程序覆檢委員會周年報告，建議積極監察執法個案結案程序　　　　　　　　　　　　　
澳門明年起博彩中介佣金不得高於淨轉碼１﹒２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用逾７億元，外資結束淨流入；滬股通額度全日用逾７億元，外資流出１１億元
Ａｌｉｐａｙ香港已為通關做好準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳內地與香港通關配額暫定每日３萬，口岸全部重開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐表示２８歲至３４歲年輕客戶每月平均開支逾５萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　
安永ＥＳＧ報告指過去四年累計實現減少逾３０９噸二氧化碳排放　　　　　　　　　　　　　
私隱專員公署裁定選舉事務處兩宗個人資料外洩事故違反私隱條例　　　　　　　　　　　　　
大新一年定存息減至２﹒９厘，南商減至最高５﹒２厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ致力擴大在內地的商戶覆蓋深度　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地中港七大商場首推高達１０００萬兩地互惠消費禮遇　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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全國昨新增確診５０８０宗，重症病例大增近三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全港中小學及幼稚園２月起分階段恢復全日面授課堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉宇隆稱下月可考慮取消隔離確診者及逐步撤口罩令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
印尼無計劃改變中國旅客入境規定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰旗下香港快運明年１月將減少４１班前往日本航班；國泰明起取消赴名古屋及福崗航班，削
減前往札幌航班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林世雄稱港府爭取日本撤回航班限制或減低影響範圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府料本港近２５０班機６萬乘客受日本決定影響；日本限制香港航班不合理，促請撤回　　　
港澳航班倘無人曾逗留內地，可降落札幌沖繩等機場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲總理表示現時未改變針對中國旅客的入境規定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門今起再迎香港旅行團，內地團仍待批；複方感冒藥及化痰止咳藥即日起納入限購措施　　　
田北辰反對取消疫苗通行證，料通關初期名額３萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱復常兼防疫是放寬而非放棄，確診升非最重要　　　　　　　　　　　　　　　　　　
輝瑞明星新冠藥下調醫保支付價格至每盒１８９０元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
飲食界料疫苗通行證取消後，生意增長一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門旅遊界料港澳渡輪服務明年初恢復　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國政府發言人表示沒有計劃恢復對入境者進行新冠檢測　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港航空表示明起恢復前往北海道及沖繩，旅客須簽聲明　　　　　　　　　　　　　　　　　
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