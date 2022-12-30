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30/12/2022 07:50

《國金頭條》納指反彈２﹒６％，惟今年以來三大美指全軍盡墨

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今天是２０２２年最後一個交易日，新西蘭、澳洲及英國金融
市場提早收市，美國債市亦會早收。昨天美股三大指數收高，道指升３４５﹒０９點或
１﹒０５％，報３３２２０﹒８點；標指升６６﹒０６點或１﹒７５％，報３８４９﹒２８點；
納指升２６４﹒８點或２﹒５９％，報１０４７８﹒０９點。然而，截至１２月２９日止，今年
以來美股三大指數全軍盡墨，當中尤以納指綜合指數跌幅達３３﹒０３％最大，其次是標普
５００指數，跌幅達１９﹒２４％，道瓊斯工業平均指數則跌８﹒５８％。
　
＊今年日圓成為最大輸家＊
　
　　匯市方面，歐元兌美元收報１﹒０６６７，升０﹒５％；英鎊兌美元收報１﹒２０６６，升
０﹒３９％；澳元兌美元收報０﹒６７８０，升０﹒６％；美元兌加元收報１﹒３５３９，跌
０﹒４７％；美元兌日圓收報１３２﹒９８，跌１﹒１％。憑藉聯儲局今年以來連番大幅加息，
美元成為主要貨幣的大贏家，截至１２月２９日止，今年以來美匯指數升值８﹒６９％，而日圓
則成為大輸家，美元兌日圓升值１５﹒５５％，主要因為在聯儲局持續加息之下，日本央行仍然
維持負利率及寬鬆貨幣政策；其次是英鎊，其兌美元貶值１０﹒８２％，三大商品貨幣澳元、紐
元及加元，兌美元分別貶值６﹒７８％、７﹒１２％及７﹒２２％，美元兌瑞郎僅升值
１﹒２５％。歐元兌美元亦貶值６﹒２３％，俄烏戰事及歐洲央行的加息行動落後於聯儲局，加
上歐洲受到高通脹威
脅，是歐元受壓的主要原因。
　　根據Ｆｅｄｗａｔｃｈ數據，利率市場預期聯邦基金利率在明年２月及３月份合共加息５０
基點後，在明年餘下時間將會維持利率在４﹒７５至５厘，與聯儲局預期利率升到５至５﹒２５
厘才止步有出入，多少反映市場擔心美國經濟表現未如聯儲局般樂觀。
　
＊金價料１８００美元以上橫行＊
　
　　俄烏戰事引發能源短缺危機，紐約２月期油今年以來累積上升１２﹒５８％，昨天收報每桶
７８﹒４美元；布蘭特３月期油則累升１４﹒５％，昨天收報每桶８３﹒４６美元，惟兩者的遠
期合約皆呈現低水，反映投資者預期明年油價傾向走低。
　　在全球大多數央行都在加息壓通脹的大環境下，金價亦有力守穩每盎司１８００美元，多少
與市場開始炒作聯儲局將於明年停止加息，甚至有外資大行預期明年將會減息有一定關係。然而
，若然高息環境持續，金價的上升空間不會太大，極其量在１８００至１９００美元上落，待聯
儲局暗示將會減息時，金價才有力進一步攀升，但預料利率將於明年維持高企，金價處於
１８００美元以上橫行的可能性較大。昨天紐約２月期金收報１８２６美元，升１０﹒２美元。
（ｐｃ）

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