《運籌帷幄－梁業豪》恒指須守穩兩條上升軌支持

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨天（２９日）淡友大戶及時找到反攻的藉口，

藉著美股走勢進一步下跌，成功阻止好友將１２月份期貨、期權的最後結算價進一步推高。１月

份恒指期貨低見１９６２１後反彈，可惜小時圖上已形成了「一浪低於一浪」的走勢，

１９４００╱１９３１０關口支持不容有失。另一方面，恒生指數須守穩於日線圖兩條上升軌之

上，否則，不排除指數下試本月２０日低位１８８８５支持的可能性。

然而，進入早市末段前，大市的回升力度令各主要指數的期貨、期權估計結算價回升，顯示

早市，甚至全日低位很可能已出現，卻不代表後市可以成功升破上個交易日高位阻力。技術分析

指標方面，ＳＴＣ正欲發出沽空訊號，ＭＡＣＤ的Ｄｉｆｆ則仍未升回零線之上。平心而論，港

股好淡雙方現時於實力上不相伯仲，投資者仍須提防短期調整市的出現。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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