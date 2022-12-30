《盤前攻略》美股反彈，恒指或高開約２００點，整固後挑戰２萬關

《經濟通通訊社３０日專訊》美股３大指數反彈，美國１０年期債息回落，科技股造好，帶

動納指及標普５００指數結束兩日跌勢。

多隻重磅科技股上升，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）急升８％，連升兩日。蘋果反彈近３％，結束

４日跌勢。微軟、谷歌、亞馬遜均升近３％。

ＡＤＲ港股比例指數收報１９９１２，升１７１點或０﹒８６％。港股美國預託證券

（ＡＤＲ）普遍造好。美團（０３６９０）ＡＤＲ較本港收市價高２﹒３４％，折合報

１８８﹒０９港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較本港收市價高０﹒６７％，折合報

３３７﹒４５港元；阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較本港收市價高１﹒５２％，折合報

８６﹒８５港元；平保（０２３１８）ＡＤＲ較本港收市價高１﹒１７％，折合報５１﹒２９港

元；港交所（００３８８）ＡＤＲ較本港收市價高１﹒１８％，折合報３４４港元；友邦

（０１２９９）ＡＤＲ較本港收市價高１﹒６１％，折合報８６﹒４７港元。



＊夜期重上２萬關＊



另外，小米（０１８１０）ＡＤＲ較本港收市價低０﹒０９％，折合報１０﹒８５港元；工

行（０１３９８）ＡＤＲ較本港收市價低０﹒８６％，折合報３﹒９８港元。

恒指夜期收報２００５９，升２２８點，高水３１８點。有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０

指數報１９９４７，升２４４點或１﹒２４％。

港股料向上，恒指料高開約２００點，港股昨日低開高走，走勢現小陽燭，收市仍守穩１０

天線及２０天線，預料整固後有望挑戰２００００關。（ｋｙ）

