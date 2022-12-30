《窩輪匯智－劉嘉輝》善用工具找投資心水產品，引伸波幅一較高低

《窩輪匯智》上周提到，投資窩輪要做到「雙贏」，務必要對時機有所掌握，欲以輪證捕捉

到正股或相關資產短時間的變化，就得配以合適條款的產品應市，亦要留意市場的引伸波幅的高

低起伏。引伸波幅為評估認股證的最重要指標之一，代表市場對於相關資產在未來價格波動幅度

的預測。市場一般以此作為比較認股證平貴的指標。

一年過去，港股今年的高低波幅有約一萬點之多，走勢波動連帶波幅指數亦出現大上大落的

情況。統計今年以來，反映市場對後市波動性預期的恒指波幅指數，一度於３月時高見５０水平

，其後波幅隨市況反彈急回至２５水平，再於１０月抽上４５位置。臨近年底，波幅又再回試失

守３０水平。以當前恒指１９８５０點水平，恒指波幅指數化作日均計算的話，波幅２８即相等

於市場預計大市每日高低波幅約３５０點。

從以上的波幅行情可見，現時的引伸波幅已回落至今年以來相對較低的位置。處於低引伸波

幅時間，不少投資者會視為在以「刀仔鋸大樹」的好時機，若市況保持相對穩定的時間，便可趁

低引伸波幅以較少資金入場，靜待窩輪由價外變為價內的機會。相反，若其後市況轉趨波動，帶

動引伸波幅回升的話，持有窩輪亦會直接受惠波幅上升帶來的優勢。

投資者欲比較市場不同個股，甚至不同發行人於引伸波幅定價的表現，大可「貨比三家」，

利用發行人網站的各種「格價」功能，選取最啱你心水的產品。就以匯豐網站提供的數據為例，

我們每天會比較市場上多隻正股產品的引伸波幅定價，得出交投活躍產品的定價範圍。就以１２

月３０日的數據為例，美團（０３６９０）的引伸波幅定價介乎５６至７４之間，快手

（０１０２４）則於５９至８６。由於產品條款不同，由上述可見，引伸波幅定價的差異可以很

大，投資者入場前不妨先參考市場價格高低，再選擇範圍內較低買及開價表現積極的產品應市。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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