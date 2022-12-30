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30/12/2022 12:07

港股高開低走，恒指半日高收１６１點報１９９０３，網易收升４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報１９９０３，升１６１點或０﹒８２％，主
板成交４６２﹒０６億元。恒生中國企業指數報６７４９，升５４點或０﹒８１％。恒生科技指
數報４１５９，升５１點或１﹒２６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３３５元，跌０﹒２元或０﹒０６％，成交５０﹒７５億元；美
團收報１７７﹒９元，跌５﹒９元或３﹒２１％，成交２８﹒４１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８６﹒７元，升１﹒１５元或１﹒３４％，成交１５﹒５８億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　網易（０９９９９）收升３﹒９５％，報１１５﹒７元，該股成交約２１３萬股，涉資
２﹒４６億元，盤中高見１１７﹒１元，最低見１１３﹒３元；中國平安（０２３１８）升
３﹒３５％，收報５２﹒４元；潤地（０１１０９）升３﹒３４％，收報３５﹒５５元；舜宇光
學科技（０２３８２）升３﹒１％，收報９３﹒２元。（ｋｙ）

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