港股高開低走，恒指半日高收１６１點報１９９０３，網易收升４％

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報１９９０３，升１６１點或０﹒８２％，主

板成交４６２﹒０６億元。恒生中國企業指數報６７４９，升５４點或０﹒８１％。恒生科技指

數報４１５９，升５１點或１﹒２６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３３５元，跌０﹒２元或０﹒０６％，成交５０﹒７５億元；美

團收報１７７﹒９元，跌５﹒９元或３﹒２１％，成交２８﹒４１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８６﹒７元，升１﹒１５元或１﹒３４％，成交１５﹒５８億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

網易（０９９９９）收升３﹒９５％，報１１５﹒７元，該股成交約２１３萬股，涉資

２﹒４６億元，盤中高見１１７﹒１元，最低見１１３﹒３元；中國平安（０２３１８）升

３﹒３５％，收報５２﹒４元；潤地（０１１０９）升３﹒３４％，收報３５﹒５５元；舜宇光

學科技（０２３８２）升３﹒１％，收報９３﹒２元。（ｋｙ）

