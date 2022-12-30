《盤後部署》港股整固後料突破２萬關，平保造好有望見６６元

《經濟通通訊社３０日專訊》港股高開低走，恒指高開２８９點後反覆向下，２００００關

得而復失，午後升幅收窄，恒生指數收報１９７８１，升４０點或０﹒２０％，主板成交

８７０﹒２０億元。國企指數收報６７０４，升９點或０﹒１４％。恒生科技指數收報４１２８

，升２１點或０﹒５２％。

技術走勢上，港股今日走勢現小陰燭，惟收市仍站穩１０天線與２０天線之上，整固後有望

突破２萬關，企穩則向２５０天線進發。

上證綜合指數收報３０８９，升１５點或０﹒５１％，成交２５０３﹒５６億元人民幣；深

證成份指數收報１１０１５，升１９點或０﹒１８％，成交１３５７﹒５１億元人民幣。



＊潤地收升４％，美團瀉近５％＊



藍籌股方面，潤地（０１１０９）收升３﹒９２％，報３５﹒７５元，該股成交約１１６２

萬股，涉資４﹒１２億元，盤中高見３５﹒９５元，最低見３３﹒９元；碧桂園服務

（０６０９８）升３﹒０８％，收報１９﹒４４元；龍湖（００９６０）升２﹒９７％，收報

２４﹒３元；網易（０９９９９）升２﹒８８％，收報１１４﹒５元。另外，美團

（０３６９０）逆市收跌４﹒９５％，報１７４﹒７元，該股成交約３１２７萬股，涉資

５５﹒７７億元，盤中高見１８８﹒５元，最低見１７４﹒７元；中升控股（００８８１）升

０﹒２５％，收報４０﹒１５元。



＊中資保險股普遍升，中國太平漲４％＊



中資保險股普遍造好，國壽（０２６２８）升２﹒６％，收報１３﹒４元；中國太平

（００９６６）升３﹒８５％，收報９﹒７２元；財險（０２３２８）升０﹒５４％，收報

７﹒４１元；人保（０１３３９）升０﹒３９％，收報２﹒５９元；新華保險（０１３３６）升

３﹒６９％，收報１９﹒１元；眾安在線（０６０６０）升２﹒３８％，收報２１﹒５元；太保

（０２６０１）升１﹒４％，收報１７﹒３８元。

另外，中國平安（０２３１８）收升１﹒８７％，報５１﹒６５元，該股成交約３１８０萬

股，涉資１６﹒５２億元，盤中高見５２﹒７５元，最低見５１﹒１５元。

技術走勢方面，日線圖顯示，平保今日走勢現小陽燭，１０天線與２０天線重疊，１０天線

短期內有望回升，５０天線剛升越１００天線，出現黃金交叉利好訊號，９ＲＳＩ升至近６３水

平，相信整固後股價有望再升，起碼會見２月高位６６元。（ｋｙ）

