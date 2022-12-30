《台股攻略－黃振宇》美股三大指數上揚，台股今日止跌回升

《台股攻略》美國公布上周首申失業救濟人數小幅上升，而數值仍處於歷史低位，美股三大

指數上揚，台股今日（３０日）止跌回升，加權指數最多升１６４點，但收市沽壓湧現，指數升

幅收窄，最終收１４１３７點，成交金額為１３５７﹒８９億元（新台幣．下同），三大法人淨

買入１８﹒５１億元。加權指數於２０２２全年累跌４０８１點，跌幅約２２﹒４％，市值降至

４４﹒２６兆元，全年蒸發１２兆元。

美股納指上揚，電子權值股的台積電獲資金追捧，一度升超過２％，但收市受壓，收

４４８﹒５元，僅升０﹒６％；鴻海收９９﹒９元，升０﹒２％，繼續失守百元關口；聯電、聯

發科、國巨及大立光等電子股均跌０﹒１％至１％。金融股方面，富邦金微升０﹒５％，第一金

升１﹒５％，中信金升近１％，兆豐金、永豐金及台新金均升０﹒３％，國泰金及玉山金均跌

０﹒２％。航運股方面，貨櫃三雄的萬海升１﹒１％，長榮升１﹒９％，陽明升１﹒１％，中航

、台航及遠雄港均升２﹒３％至４﹒３％。市場看好旅遊業回暖，加上受惠年底節慶活動及春節

效應，觀光股獲資金追捧，八方雲集升７﹒１％，雄獅、王品、美食－ＫＹ及亞洲藏壽司均升

３％至４﹒５％，華園及漢來美食分別升０﹒７％及０﹒８％。美國政府宣布出售１﹒８億美元

的火山布雷系統，協助台灣強化國防，消息帶動軍工概念股上升，八貫漲停，晟田升６﹒９％，

雷虎、漢翔、精剛、寶一及拓凱均升１％至４﹒３％。

美國經濟數據造好，令美股重現反彈，惟市場憂慮中國疫情擴大，投資者信心減弱，令大市

成交金額顯著下降，建議關注下周二（３日）台股開市表現及留意法人動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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