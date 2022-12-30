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即市新聞

30/12/2022 10:03

《窩輪豪情－梁業豪》往上突破會是個陷阱嗎？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
金融業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為藥明
生物（０２２６９）、金斯瑞生物科技（０１５４８）與華潤電力（００８３６），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股份，則宜首選貝殼（０２４２３）、蔚來（０９８６６）與中國電信（００７２８）。
　　昨天（２９日）為１２月份期貨、期權到期日，本應屬於好友大戶乘勢再攻的好時機。他們
沒有將港股推上更高的水平，根據過往經驗於今天（３０日）１２月份場外股票期權到期日的情
況多會相同。須知於股票市場內無論是好友或淡友，進攻時都很論氣勢。昨天升勢明顯受阻，若
情況沒有改善，而下周二（３日）亦屬如此，短期調整浪已經正式展開的可能性便告增大。換言
之，本周三（２８日）市況往上突破是個新重大利好消息出現後，淡友大戶精心布置，引好友入
局的陷阱。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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