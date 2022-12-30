《窩輪豪情－梁業豪》往上突破會是個陷阱嗎？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

金融業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為藥明

生物（０２２６９）、金斯瑞生物科技（０１５４８）與華潤電力（００８３６），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股份，則宜首選貝殼（０２４２３）、蔚來（０９８６６）與中國電信（００７２８）。

昨天（２９日）為１２月份期貨、期權到期日，本應屬於好友大戶乘勢再攻的好時機。他們

沒有將港股推上更高的水平，根據過往經驗於今天（３０日）１２月份場外股票期權到期日的情

況多會相同。須知於股票市場內無論是好友或淡友，進攻時都很論氣勢。昨天升勢明顯受阻，若

情況沒有改善，而下周二（３日）亦屬如此，短期調整浪已經正式展開的可能性便告增大。換言

之，本周三（２８日）市況往上突破是個新重大利好消息出現後，淡友大戶精心布置，引好友入

局的陷阱。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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