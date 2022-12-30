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即市新聞

30/12/2022 08:39

【虛幣世界】Ｇｅｍｉｎｉ就息口產品遭起訴，加密貨幣微升

　　《經濟通通訊社３０日專訊》加密貨幣交易所Ｇｅｍｉｎｉ因出售其賺取利息的加密貨幣產
品而被投資者起訴。據法庭文件顯示，Ｇｅｍｉｎｉ通過一個名為Ｇｅｍｉｎｉ　Ｅａｒｎ的項
目向投資者出售這些賬戶，投資者向Ｇｅｍｉｎｉ出借加密貨幣資產，換取高額利息；投資者表
示，Ｇｅｍｉｎｉ　Ｅａｒｎ計劃向客戶提供高達７﹒４％的利息，不過按照法例，公司沒有根
據美國法律將這些資產註冊為證券。　
　　另外，Ｓａｍ　Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ（薯條哥）旗下陷入困境的交易業務
Ａｌａｍｅｄａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ持有的代幣在周三晚被出售，價值數百萬美元。
Ａｒｋｈａｍ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ引用的鏈上數據表明，周三在公開市場上，與
Ａｌａｍｅｄａ關聯的錢包價值１７０萬美元的代幣在幾個小時內售出。　這些銷售引發了
Ｃｒｙｐｔｏ　Ｔｗｉｔｔｅｒ上對這些代幣價格可能大幅下跌的擔憂。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６６３６﹒６８元（美元．下同），升０﹒０２％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２０１﹒０４元，升０﹒０５％；艾達幣報
０﹒２４４５元，升０﹒２１％；瑞波幣報０﹒３４４０元，升０﹒５６％。（ｕｌ）
　
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