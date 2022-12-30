【年結－經濟重啟】表列１月份重要政經事項

《經濟通通訊社３０日專訊》表列１月份重要政經事項：



香港 １月 重要事項╱數據公布 觀察期

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２日 元旦翌日補假 休市

４日 零售銷售 １１月

５日 標普ＰＭＩ １２月

６日 鄉郊建屋地段第１２０４號 中午１２時截標

１９日 失業率 １２月

２０日 ＣＰＩ １２月

２３日至２５日 農曆年初二至年初四假期 休市

２６日 進出口 １２月

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中國 １月 重要事項╱數據公布 觀察期

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２日 元旦假期 休市

３日 財新製造業ＰＭＩ １２月

５日 財新綜合、服務業ＰＭＩ １２月

５日 進出口 １２月

９日 ＰＰＩ、ＣＰＩ １２月

社融、新人民幣貸款 １２月

１０日 工業生產、零售銷售、房地產投資 １２月

失業率 １２月

１１日 ＦＤＩ １２月

１３日 ＧＤＰ ４Ｑ

１６日 ＭＬＦ

２０日 ＬＰＲ

２３日至２７日 春節假期 休市

３１日 綜合、製造業、非製造業ＰＭＩ １月

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國際 １月 重要事項╱數據公布 觀察期

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２日 美國元旦補假 美股休市

３日 德國ＣＰＩ １２月

４日 美國ＪＯＬＴＳ職缺 １１月

５日 美國聯儲局會議紀錄 １２月１４日

歐元區ＰＰＩ １１月

美國首次申領失業救濟金人數 １２月３１日

美國連續申領失業救濟金人數 １２月２４日

美國標普服務業、綜合ＰＭＩ １２月

６日 歐元區消費者信心指數 １２月

歐元區ＣＰＩ １２月

美國非農業就業人口變動、失業率 １２月

美國ＩＳＭ服務指數 １２月

英國ＰＰＩ １１月

９日 歐元區失業率 １１月

１２日 美國ＣＰＩ １２月

美國首次申領失業救濟金人數 １月７日

美國連續申領失業救濟金人數 １２月３１日

１３日 英國每月ＧＤＰ １１月

德國ＧＤＰ ２０２２年

美國密歇根大學消費者信心指數 １月

１６日 美國馬丁路德金紀念日 美股休市

１７日 英國失業補助申請變動 １２月

德國ＣＰＩ １２月

１８日 日本央行議息結果

英國ＣＰＩ、ＲＰＩ、ＰＰＩ １２月

歐元區ＣＰＩ １２月

美國ＰＰＩ １２月

１９日 挪威央行議息結果

美國聯儲局褐皮書

美國首次申領失業救濟金人數 １月１４日

美國連續申領失業救濟金人數 １月７日

２０日 日本ＣＰＩ １２月

德國ＰＰＩ １２月

歐元區消費者信心指數 １月

２４日 美國標普製造業、服務業、綜合ＰＭＩ １月

２５日 加拿大央行議息結果

２６日 美國ＧＤＰ ４Ｑ

美國個人消費支出核心指數 ４Ｑ

美國首次申領失業救濟金人數 １月２１日

美國連續申領失業救濟金人數 １月１４日

２７日 日本東京ＣＰＩ １月

美國密歇根大學消費者信心指數 １月

歐元區消費者信心指數 １月

３１日 德國失業補助請領率 １月

德國ＧＤＰ ４Ｑ

德國ＣＰＩ １月

美國經濟諮詢委員會消費者信心 １月

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（ｈｃ）

